密切接觸者延遲3日檢疫後確診　街坊擔心社區播毒

衞生防護中心的檢疫安排疑出現漏洞！一名57歲女子在8月30日確診，其同住丈夫本應是密切接觸者，但在妻子確診後3天才被送往檢疫中心，9月6日確診。有街坊揚言，該名男子期間在社區周圍走，恐釀播毒危機。社區人士炮轟當局行政失當，沒有為密切接觸者的隔離安排制定清晰指引，促立即改善。東網正向衞生防護中心查詢事件。

經民聯社區幹事譚振宇向東網透露，一名57歲女子(編號:4790)，居住長沙灣元州邨元逸樓，8月30日確診，之後入院。其丈夫(編號:4868)一直留在家中，未有其他隔離措施安排。有街坊向他指出，該名男子聲稱其妻只是肺積水入院，而非感染新冠肺炎，及後數天仍在社區活動，街坊擔心受感染，及後該名男子在9月1日送入檢疫中心，9月6日確診。

截至昨日(7日)上午9時，4個檢疫中心合共提供1958個單位讓密切接觸者強制檢疫。譚指衞生防護中心安排失當，檢疫中心仍有大量單位，但當局並未有立即安排密切接觸者檢疫，而且未有清晰指引，解釋密切接觸者在接受隔離檢疫前，應如何防感染，「係咪應該規管佢哋檢疫前唔好出街呢？」