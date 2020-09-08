若疫情不受控　雷鼎鳴：每延長1周損失100億元

新冠肺炎疫情近期稍為緩和，但已重創經濟及各行各業。有團體今午(8日)舉行記者會，認為全民檢測計劃是重啟經濟的基礎。身在美國的香港科技大學經濟系榮休教授雷鼎鳴指出，疫情每延遲一星期，將損失100億港元。有會計師指出，若政府抗疫紓困措施變為恒常開支，財政儲備將會用盡。

雷鼎鳴說，經濟和疫情構成緊密關係，他舉例指採購經理指數低於50則代表收縮，今年7月的指數為44.5﹐8月份則跌至44﹐今年首季和第二季的本地生產總值比去年同期下跌9%。

雷認為，大規模購買疫苗成本不高，每人平均200至300港元，希望政府給予獎勵，如向接受檢測的市民派發現金，從而鼓勵更多港人接受檢測，以及截斷隱性傳播鏈，減低感染率，達到「界外效應」的作用。

身兼會計師的民眾聯席召集人趙麗娟表示，政府由疫情爆發至今，已動用超過500億港元開支，以振興經濟，2020至2021年度預計赤字達到1391億港元，若疫情持續，紓困措施變為恒常性開支，政府財政儲備有機會用盡，故提出「重啟經濟路線圖」。

飲食界議員張宇人指出，雖然參與計劃的人數不算高，加上不斷被人抹黑，但因計劃方便、快捷，仍然獲得不少讚賞，他希望政府提供經濟誘因予業界，鼓勵從業員接受檢測。