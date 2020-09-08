政Whats噏：流亡羅冠聰言論遭擅用　黃之鋒代為痛斥民主黨

第6屆立法會延任不少於1年，民主派議員應否接受延任所惹來嘅爭拗繼續發酵，最新再出現「鬼打鬼」！前香港眾志秘書長黃之鋒今日(8日)喺社交平台貼文，痛斥民主黨未有事先徵得前眾志主席羅冠聰嘅同意，就擅自引用羅嘅相片同言論以配合佢哋嘅文宣，感到非常失望。

黃之鋒話，發現民主黨印製幾十萬份入屋單張，向市民解釋佢哋4年任期屆滿後繼續留喺委任議會嘅理由。黃認為，政黨向市民表述自己對政局嘅觀點本來無可厚非，問題在於呢份文宣展示羅冠聰嘅相片，以及羅早前喺網絡公開發表對於國際形勢嘅分析，明顯誤導公眾羅支持議員留任。

黃曾向該黨中人查詢，而該黨亦坦承事前確實冇知會羅冠聰，雖然答應往後唔再刊出有關內容，但幾十萬份印有羅相片嘅單張已被送到全港公屋信箱，「Damage is done」（已造成傷害）。

黃鬧爆堂堂一個民主黨，竟將立場強加於一名流亡海外嘅手足，又話相信身處歐洲嘅羅冠聰，都係起床以後先至知道自己被出現喺「支持留守議會」嘅政黨單張當中。估唔羅流亡外海，兼且被香港警方通緝，香港仲有個「代言人」交涉。

對於黃之鋒嘅抨擊，民主黨中委林卓廷隨即解畫，指單張只係如實引述羅冠聰公開發表文內容，目的係讓公眾知悉各方觀點，並不涉及羅是否支持延任。