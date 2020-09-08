城大團隊成功研發石墨烯口罩　可清洗重用10次

城市大學化學系研發團隊，成功研發低成本及具抗菌功能的石墨烯口罩，負責研發的葉汝全博士今(8日)表示，現階段已製作口罩原型，完成進一步研發及通過認證後，相信很快可推出市場，預計售價大約介乎外科口罩與N95口罩之間。

葉表示，石墨烯有抗菌性質，研究首次發現，透過二氧化碳激光系統，可將大部分含碳材料轉化為石墨烯，有別於傳統製作技術，機器可於市面上獲得，工序較簡單及環保，亦可在室溫環境操作。

研究又發現，激光感生石墨烯材料具抗病毒能力。團隊將在石墨烯口罩及市面一般外科口罩，放置於太陽下照射，石墨烯口罩於10分鐘內使幾乎全部冠狀病毒失去活性，並殺滅高達99%細菌；而一般口罩只殺滅6至8成細菌。葉預計，今年年底會再就新冠肺炎對口罩進行測試。

此外，團隊亦製造了一個濕氣發電裝置，可透過呼吸，檢視石墨烯口罩抗病毒能力。葉汝全續指，口罩可清洗並重用大概10次，亦可由3層降至2層。

他相信石墨烯口罩比市面外科口罩安全，而且穩定性高，對前線醫護人員有更好的防護效果。現時製作10厘米乘10厘米的層面需時1.5分鐘，葉期望可提高生產速度。