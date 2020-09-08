倉務員出馬路推警察　抗警罪成囚4周准保釋

去年11月「八區開花」示威期間，一名倉務員被指在遇查時不合作，並用手推開警員。他否認抗拒警務人員罪，經審訊後今（8日）在屯門法院被裁定罪成。裁判官指被告的行為影響警方清場，有一定嚴重性，拒絕以罰款或社會服務令處理，判被告入獄4星期，但准他以3000港元現金保釋等候上訴。

48歲被告曾鏡光，被控於2019年11月10日在屯門鄉事會路近河傍街交界，抗拒警員19427及總督察5799。

控方案情指，案發時現場一帶有大批市民聚集及罵警，期間被告戴着口罩行出馬路，兩名警員見他形迹可疑，遂將他截停，但被告卻情緒激動掙扎，又出手推兩警。被告審訊時自辯指，當日與女友前往看電影，途中因見警員無故「衝埋嚟」，覺得驚所以轉身逃跑。

裁判官裁決時指，由於警方由截停到被制服期間只有20至30秒，是「電光火石」間的事，故兩警口供不一致，並沒有影響他們的可信性，裁定他們是誠實可靠的證人。此外，被告穿着黑衫黑褲戴口罩，裝束與在場人士無異；而被告聲稱正往看電影，卻又行出馬路，裁判官形容其說法不合情理，拒絕接納他的辯解。