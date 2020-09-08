葵青區被捕青少年增1.2倍　謝振中指情況令人憂慮

去年6月反修例示威影響，本港法治崩壞，市民守法意識減弱，令整個社會包括葵青區的治安亦變差，該區今年6至7月的總體罪案數字為603宗，較去年同期上升逾4成，其中涉及詐騙上升93宗；刑事毀壞上升36宗；勒索上升27宗。另外，除社會事件的違法行爲，區內20歲以下的青少年被捕人數亦急升1.2倍，由14人增至31人，情況令人憂慮。

葵青警區指揮官謝振中今日(8日)出席葵青區議會時表示，由於市民留家抗疫，閒時喜歡上網購物，該區今年6至7月錄得的詐騙案較去年同期上升約1.5倍至157宗，7成涉及網上商業詐騙，包括網絡購物的騙案，最高金額的一宗網購更涉及85萬港元；勒索案件急升超過4倍至33宗。

謝續謂，疫情期間不少人留家經常網上交友，被不法之徒乘虛而入，欺騙金錢之餘更被騙拍下一些不雅影片，該區33宗勒索案件中，裸聊案佔逾7成，差不多一半受害人為20歲以下的學生，年紀最小的只有15歲。

本港疫情於7月出現第三波爆發，區內先後出現「葵涌貨櫃碼頭感染群組」和「葵涌大隴街顧老院感染群組」，作為警區指揮官的謝表示，致力保障公眾安全和公眾健康，截至8月31日，葵青警區警務人員，就《預防及控制疾病條例》共作出815次巡查、發出67次勸喻、109次警告，235張定額罰款通知書及1張法庭傳票。

本港學校將於本月23日進行第一階段恢復面授課堂，謝指，葵青警區積極採取措施以保障道路安全和暢通，幫助莘莘學子安全有序地上學，另謝與警民關係科向6所中小學捐贈了超過2萬多個成人和兒童口罩，攜手保護區内的學童。