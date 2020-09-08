斥CNN造謠誣衊　法律界指東方創辦人屬清白之身

美國有線電視新聞網絡（CNN）於9月5日刊登一篇有關《東方日報》的報道，內容顛倒是非，部分更有可能涉及誹謗。CNN報道提及《東方日報》創辦人馬惜珍先生及其兄長馬惜如先生，兩人分別於2015年及1992年逝世往生，卻無故被人大做文章。有法律界人士質疑，有人疑利用往生者無法控告在世之人誹謗的漏洞，又稱馬惜珍先生及其兄長馬惜如先生在法律層面上皆是清白之身，如今卻含冤受屈，炮轟CNN未有全面報道事實。有學者更質疑兩人往生多時，CNN為何突然提起兩人，批評CNN枉為一個傳媒機構，別有用心作出報道，刻意打壓東方。

執業大律師龔靜儀表示，馬惜如先生從未被拘捕及檢控，亦未經法庭審訊，根據法律無罪假定原則，實屬清白之身。她又提到，基於事發時為60、70年代，在港英政府統治下，貪污問題嚴重，馬惜如先生對司法無信心，前往台灣而不返港是可以理解。馬惜如先生及馬惜珍先生兩人都未經法庭定罪，用「潛逃」兩字形容兩人前往台灣的行徑，實屬不當。

龔指出，2005年時任刑事檢控專員江樂士致函馬惜珍先生，承認當年的檢控證據不足，不夠證據作檢控；2014年律政司更指明馬惜珍先生將會無罪釋放，事實證明案件為冤案，而馬惜珍先生含冤受屈，基於對當時司法制度無信心而前赴台灣居住，行為可以理解，亦可避免坐冤獄。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈稱，任何人未經審判定罪，均屬無罪。他指CNN作為傳媒，報道應以公眾利益為依歸，批評CNN是別有用心，企圖利用不客觀、偏頗和斷章取義的所謂假新聞報道，試圖打壓香港的傳媒機構（東方日報）及損毀往生者的聲譽，明顯地違反新聞從業員的專業守則，並可能觸犯民事的「誹謗」。

執業大律師陸偉雄亦認同，在法律原則下，馬惜如先生從未被捕及被檢控，在法律上是清白的。對於CNN指馬惜如先生及馬惜珍先生「潛逃」台灣，他認為使用「潛逃」字眼形容，實為「唔公道、唔公義、唔合適」。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，馬惜如先生及馬惜珍先生已往生多年，年代久遠，與現時《東方日報》的營運亦無關係，質疑為何CNN要提起兩人，是否只為吸引讀者眼球而穿鑿附會，亂作一通？還是另有用心，刻意貶低及打擊《東方日報》。雖然西方經常標榜重視人權、重視言論自由，但上述所謂「自由」是否可以代表作出不負責任報道？如此誹謗兩人？

陳又指，CNN所報道有關馬惜如先生及馬惜珍先生事件發生於殖民地時代，不排除當時外國政府陷害忠良，而CNN未有了解全盤事實，便將其所謂「事實」簡化，再當成一個真實事件報道。他批評CNN報道手法低劣，最基本的fact check(查找事實)都未能做到，只報道未經查證的事件，枉為一個傳媒機構。