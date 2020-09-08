錢大康浸大開學禮致詞　指不容忍仇恨言論及誹謗

香港浸會大學今日（8日）舉行「第65屆開學典禮」，校長錢大康在致詞時表示，學術自由及院校自主受到基本法明確保障。他指所有自由均受到一定制約，例如受法律及人類基本道德所規範，而大學絕不容忍任何仇恨言論及誹謗行為。

因應新冠肺炎疫情，開學典禮以網上形式進行。錢表示，該校為學生提供自由的學習環境，又向新生說：「自由和責任同時並存，你不能夠只在兩者選擇其一，亦必須尊重其他人擁有同等的權利。你有責任捍衞其他人抱有不同意見的自由。最重要的是，你必須對自己選擇表達意見的方式，承擔責任和後果。」

錢又指，現時身處新時代，人類互動愈來愈多以網上形式並配合人工智能進行。現時全球各地的教學便大規模在網上進行，他預期在疫情過後有相當部分的教學活動會繼續永久地跨越時空在網上進行。

錢又鼓勵學生能夠隨時隨地、不受任何限制地以想像力去探究、創作、合作和學習。當學生4年後畢業時，將會面對一個截然不同的新世界，而同學們屆時將為迎接新的未來準備就緒，並指是博雅教育的精髓。

浸大學生輔導長鄧裕南亦在典禮上帶領學生宣讀學生約章，承諾培養積極進取的學習態度，尋求各種學習機會促進全人發展，並建立秉持最高道德標準的品格。