所有體育場所將重開　馬逢國促支援其界別從業員

新冠肺炎疫情緩和，政府今午(8日)公布，周五起(11日)再放寬禁聚令，所有室內外體育處所均可重開。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國今日聯同業界召開記者會，表示政府的防疫抗疫措施是否張弛有度乃見仁見智，惟不少業界從業員已失去工作和收入多時，面對極大經濟壓力，希望一眾專家「能食人間煙火」。

馬逢國表示，業界受疫情嚴重打擊，早前已向政府提交21項建議，要求政府盡快推出第三輪防疫抗疫基金，放寬現時業界申請基金下各項計劃的限制，增加對業界的資助金額，及為業界從業員提供短期失業援助，從業員只需提供失去工作的證明，毋須經資產審查即可申領現金津貼，建議為期最多6個月，每月9000港元。

他又指，其代表的4大界別共有約40萬名從業員，自僱人士佔更超過10萬人，故促請政府為業界再次提供資助計劃，針對政府向14類表列處所提供的補償，應按處所面積分發資助金額，定岀分級標準。並考慮放寬健身中心的人數限制，令處所有更多空間賺取收入。