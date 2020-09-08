6類表列處所重開無期　酒吧業界批政府防疫歧視

港府再放寬防疫措施，但仍有6類表列處所重開無期，包括浴室、派對房間、卡拉OK、夜總會、酒吧及泳池。酒吧業界批評政府嚴重歧視，派業房間業界則稱，有市民假日租酒店房玩樂，質疑政府為何禁派對房間營業，卻不規管相關活動的播疫風險。

在尖沙咀經營酒吧的陳先生表示，第三波疫情爆發初期出現餐廳感染群組，但政府卻不斷放寬對餐廳營業的限制，卻對酒吧業緊咬不放。他認為政府歧視酒吧業，而停業近兩個月，每月虧損達15萬至20萬港元，有股東表示想退股，「停業一個月又一個月，好像望不到盡頭。」

香港派對場地協會會長林漢然則稱，對於政府稱一直有與受防疫措施影響的表列處所緊密聯繫，他形容是「難聽過粗口」，自疫情於年初爆發起，政府一直不願意與派業房間業界會面。他又說，不少市民因為抗疫疲勞，加上無法外遊，選擇於周末租酒店房玩樂，但他們在酒店房間內的防疫衞生措施沒有規管，人數亦沒有受限制，反而更容易傳播疫情。他認為政府可以讓派對房間重開，並規定入場人數，不准提供飲食，以及客人要戴口罩等。