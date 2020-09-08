政府放寬表演場地　藝術界期望放寛觀眾入場

面對疫情期間艱難時刻的藝術界，民政事務局今(8日)指政府已發放約1.24億港元，協助約860個藝術團體，並宣布周五(11日)放寬表演場地，容許藝團及藝術家綵排或網上表演等，但不得有現場觀眾。藝術團體普遍歡迎措施，但期望政府可盡快放寬讓公眾入場，又建議政府延長免租計劃，另在保就業上多支援藝術工作者，令人才不會流失。

政府今公布放寬處所限制，包括要求所有表演場地，在每次表演或綵排期後，須清潔與消毒。香港舞台藝術從業員工會發言人勞正然指，期望是次放寬，可讓從業員在場地進行錄影，方便直播，希望政府盡快放寬讓公眾入場，如落實在10月可讓觀眾入場，希望當局可以預留時間至少1周通知，讓他們進行前期工作，如預備音效、場地布置等。

香港藝術發展局委員及戲劇組主席李俊亮歡迎政府措施，他指一直有代表40多個藝團與獨立團體密切與康樂及文化事務署溝通，他指不少藝團為獨立團體，未有康文署資助，期望局方安排可以把免租期由本月底延長至11月，另又在財政上支援藝術工作者，避免他們轉行，人才流失。

康文署表示，正與藝團及藝術家緊密溝通，探討節目延期或改以錄播形式演出的可行性、為節目調低預計出席率並調整預計收入及康文署的贊助額等。該署亦為主辦或贊助的節目，及其他租用人因疫情引致場地關閉而取消的節目辦理現金退票，以助減低它們的行政開支。該署又正積極探討重新開放表演場地作綵排或進行網上演出的安排，包括不設現場觀眾及在表演場地內實施佩戴口罩等防疫措施。

民政事務局表示，截至本月4日，政府已透過「防疫抗疫基金」撥出1.5億港元設立「藝術文化界資助計劃」，並向藝發局、9個主要演藝團體、香港藝術節協會、34個藝能發展資助計劃受惠團體、14個康樂及文化事務署的場地夥伴等的租戶提供協助。該局撥出5千萬港元資助1月至6月期間受疫情影響的表演和活動；發放資助予相關粵劇演出的工作人員。政府合共發放了約1.24億港元予約860個藝術團體／計劃，當中受惠的藝術工作者超過5100人次。