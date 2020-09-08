食肆限制獲放寬料生意恢復90%　市民憂再爆新一波疫情

政府宣布放寬食肆每枱人數至四人一枱，業界料生意將恢復90%。(黃仲民攝)

香港新冠肺炎疫情逐漸放緩，政府今日(8日)宣布放寬食肆每枱人數至4人一枱，有餐廳形容是飲食業的「喜訊」，指客人的反應相當雀躍，估計生意將能回復80%至90%，希望當局能進一步放寬防疫措施至8人一枱。不過，有市民的反應則相對負面，尤其政府預告或重開主題樂園，擔心相關措施放寬後，只會引發新一波疫情。

屹立灣仔逾60年的中菜館經理戴先生表示，放寬食肆限制對食肆是「喜訊」，他指臨近中秋節，4人一枱客人會吃得更開心，「終於可以一家4口坐低食飯」，相信餐廳生意亦會開始復甦。戴透露，消息傳出後，已有熟客致電訂位，形容反應雀躍，預料周五全日座位將會有80%至90%滿，生意亦會逐漸回復至平常的80%至90%。

另一間同樣有逾60年歷史的上海菜館經理戴先生指，現時一家4口來吃飯相當不便，客人須分枱進餐或買外賣，在禁聚令下，餐廳生意下滑逾半，而上兩周宣布放寬晚市堂食，生意亦僅恢復10%至20%。他對前景相對悲觀，估計即使每枱人數限制放寬，生意亦只會上升10%左右，認為市民對疫情仍未「完全放心」。他希望政府能繼續放寬針對食肆的防疫措施，例如開放晚市堂食至深夜12時，以及容許10至12人一枱。

市民馬先生則對政府放寬防疫措施感到憂慮，指當局每次放寬措施後，疫情便會反彈，認為「疫情未斷曬就即刻解封」的做法相當危險。對於終於可以4人一枱吃飯，他表示與家人吃飯問題不大，惟與朋友同枱吃飯仍有隱憂。對於派對場所、卡拉OK仍未可重開，馬認為政府毫無理據，「揀佢鍾意嗰啲(表列處所)開，鍾意封嗰啲就封嗰啲」。至於旅遊方面，他認為全球疫情仍在爆發，現時並非合適時機開關，否則恐引發新一波疫情。

另一市民吳先生則指，放寬4人一枱，方便一家大細外出用膳，但指現時已習慣回家吃飯。至於政府預告或將開放兩個主題樂園，他直指第4波爆發的風險仍然存在，相信不少港人會卻步。至於仍有多個場所未能重開，吳表示「不知政府理據何在」，更諷刺指若明暸政府理據的人都是「不正常」。

市民張小姐亦指，已很久沒有跟朋友聚餐，大家都習慣在家用膳，不會因為「可以多兩個人同枱(進餐)而感到開心」，她直斥政府堅拒封關，卻不斷放寬防疫措施，認為第4波疫情爆發只是遲早的事，又指部分處所仍未能重開，但卻預告重開主題樂園，認為政府「開啲唔開啲」，做法不合理。