部分康樂場地周五起有得玩　博物館圖書館等下周一重開

新冠肺炎確診數字近日維持在低水平，康樂及文化事務署今日(8日)宣布，部分康樂場地將分階段於周五(11日)起陸續重新開放，而部分博物館、表演場地及公共圖書館則將於下周一(14日)起陸續重開。早前因場地關閉而引致的退款安排(不設補場安排)，租用人可填妥退款申請表連同用場許可證正本，遞交到康文署轄下已重開康樂場地及各分區康樂事務辦事處的康體通訂場處。

本月11日起重開的戶外康樂設施，包括極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池、單車設施、戶外羽毛球場、戶外乒乓球枱、健身設施、卵石徑、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣，以及運動場(用作田徑訓練)。

至於在下周四(17日)重開的室內康樂設施，包括體育館主場(只限羽毛球場)、壁球場、乒乓球室/枱、草地滾球場、高爾夫球發球道、網球場、香港單車館單車賽道、室內緩跑徑、舞蹈室/活動室、健身室、英式/美式桌球枱、體操訓練場、運動攀登設施、北河街體育館的搏擊中心、鯉魚門體育館的散手訓練場，以及體育館內的自修角。水上活動中心亦將於同日重開。

市民可於本月16日開始，使用康體通在網上預訂上述重開的收費設施。設於相關重開場地的康體通訂場櫃枱及自助服務站，則於重開當日同步恢復預訂服務。

另外，其他陸上及水上康樂場地及康樂及體育活動，包括隊際活動場地如足球場及籃球場、兒童遊樂設施、燒烤爐、公眾游泳池及泳灘等，會繼續暫停開放，直至另行通告。康文署會繼續接受及處理免費陸上康體設施的個人及團體預訂申請，以及收費陸上康體設施的團體預訂申請；康文署轄下露天劇場及免費康體場地作非指定用途活動/銷售活動會暫停接受及處理預訂申請，直至另行通告。

公共圖書館方面，由9月17日起，香港中央圖書館、6間主要圖書館及31間分區圖書館將會重開，並實施特別開放時間，星期一至六下午1時至8時，星期日及公眾假期上午9時至下午5時；每日分兩段開放，分別為星期一至六，下午1時至4時半及下午5時至8時，及星期日及公眾假期，上午9時至下午12時半及下午1時至5時。香港中央圖書館及6間主要圖書館的參考圖書館亦將於同日重開。

而館內將提供有限度服務，包括借還服務及領取已預約資料，部分電腦設施將重開並接受電話預約，館內報刊閱覽室及兒童設施則會暫停開放。

至於文化設施，由9月14日起，除香港科學館和香港太空館外的康文署博物館，將重新開放展覽設施，但所有互動式展品、公眾節目及兒童設施暫停。所有博物館，包括香港電影資料館售票處，每日實施特別開放時間由上午10時至下午5時(休館日除外)，並限制參觀人數，當中，香港藝術館、香港文化博物館及香港歷史博物館將採取分段式入場以控制人流。

在同日，康文署轄下表演場地內的主要設施如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場等，將開放供租用團體作綵排及不設現場觀眾的演出或活動。當中，香港大會堂及伊利沙伯體育館現正用作社區檢測中心，在檢測計劃結束後會進行徹底清潔及消毒，並於9月17日重開。此外，視乎疫情發展，該署預計表演場地可於10月1日起恢復接待設有現場觀眾的演出或活動，並設特別座位安排，觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半。

表演場地內的附屬設施如排練室、音樂室、舞蹈室、演講室、活動室及會議室等，使用人數一般不超過原定可容納人數的一半，每組參加者包括導師最多為4人，組與組之間須保持社交距離。而表演場地內的展覽場地亦將重開，惟展覽場地不可用作舉辦典禮，並控制入場人數。所有在戶外租用設施舉辦的公眾活動將繼續暫停。另外，音樂事務處各音樂中心將於9月17日恢復櫃台服務。

城市售票網除維持網上及流動應用程式購票及票務熱線服務外，位於康文署轄下表演場地的售票處和附設自助取票機，將隨場地開放陸續於9月14日起恢復運作，並於實施每日中午12時至晚上6時半開放。持有已取消節目門票人士，可向有關主辦機構查詢退票、退款安排，並將於城市售票網網頁公布相關安排。