判處多宗反修例案不成立　司法機構證收多宗涉何俊堯投訴

東區法院裁判官何俊堯曾判處多宗反修例示威案的被告罪名不成立，被批評裁決偏頗。他將調職到高等法院任副司法常務官，外界猜測調職原因是否與近日投訴有關。司法機構今晚(8日)表示，目前收到很多涉及何俊堯的相同或類似投訴，有關投訴現正按既定機制處理，現時不會就有關投訴作出評論。

司法機構表示，何俊堯於7月31日獲暫委為高等法院副司法常務官，任期由今年9月18日至2021年6月17日，職責包括協助刑事案件排期法官處理高等法院刑事案件的排期及程序事宜，津貼和酬金將與署任職位相稱，強調調動是因應正常運作需要而作出。

就針對法官在法庭處理案件時曾考慮政治因素，司法機構表示，作評論既不適合亦不可行，又重申所有法官均須作出誓言，在審理案件時亦僅應用法律，而不應考慮如政治等外在因素；而《法官行為指引》也規定，法官應避免參與政治組織或政治活動，在處理案件時不應存有任何實際偏頗，或表現出存有偏頗的觀感。

議員葛珮帆認為，司法系統營運是以公帑支付，即使司法獨立，但涉事裁判官處理的多宗判決，實在令市民提出質疑，質疑亦相當合理，但司法機構的解釋未能釋除市民的疑慮，亦難免令市民產生「司法獨大」的觀感。