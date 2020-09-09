何志平專欄：黃色的臉孔

今年五月時分，美國新冠病毒疫情愈來愈不受控制。紐約州民主黨的州長每天在電視新聞節目中解釋情況，並跟在華盛頓共和黨的總統隔空對罵，互相指摘對方處理疫情不力。特朗普更努力的向中國甩鍋，把疫情髒水潑向中國，總統硬稱新冠病毒為「中國病毒」，把中國、中國政府、全球華人包括美國華人，一棒子全打了，一概被抹黑。

當天晚上，鄰居艾凡（巴基斯坦裔工程師）跑過來嚷着叫我收聽收音機，正在播送英國廣播公司的時事節目：「遭遇疫情歧視的美國亞裔何去何從」。

新冠病毒在美國導致超過十萬人喪命，因為政府和西方媒體渲染病情起自中國，在美國的亞裔身份可能因此招來橫禍，很多人都感到受威脅。亞洲人集居的紐約州和加尼福尼亞州，都有亞洲人報稱被喊髒話、被推撞、被吐口水，或被拒絕提供服務，或要求他們離開，嚴重的更被拳打腳踢，甚至有一宗被刀刺的案例。紐約市和洛杉磯市的警方稱，針對亞裔，特別是華人的仇恨急劇增加。舊金山一組織表示，從今年三月至五月接收到超過一千七百宗與新冠病毒有關的歧視報告，而口頭騷擾則是最常見的。黃臉孔在街上，到超市買東西，接送孩子上課下課，都時常遇到惡言穢語：「你們這些人不應該在這，滾出這個國家，把你們的病毒帶回去」。「你們為甚麼來毀掉我的國家，你們就是我一家人沒法掙錢的罪魁禍首」。「滾出這裏，是你們造成新冠病毒」。節目中還介紹了舊金山的和平組織，近日在唐人街裏巡邏，有效減少仇恨性的蓄意破壞及盜竊案件。華裔人士也在紐約皇后區組織了社區巡邏隊，有二百名成員，輪流開車在社區中巡邏向警察報告可疑行為和歧視行為。目前巡邏隊以棒球棍自衞，但他們希望未來可以持槍巡邏。事實上，有很多華裔人士，在疫情爆發了以後，因為受到社會上的歧視恐嚇，仇視和敵視，而下決心買他們人生中第一支槍。廣播節目中還訪問了槍店老闆們，說亞裔來購買槍枝的人，和槍枝銷售數量還在每日上升。

節目裏還說，政府高官和當權者，為這仇視亞裔人士的情勢火上加油。無論是特朗普，還是拜登，在談論中國在疫情中的角色時使用的措詞，偏頗的立場和態度，都助長了反亞裔的情緒。

根據人口普查數據，美國約有二千萬居民是亞裔，佔美國總人口約百分之六，這其中包括了約五百萬的華僑，和約四十萬中國留學生，而每年從中國到訪美國的遊客就有三百萬人。

美國人對亞裔人士的仇恨偏見，是因為他們的黃皮膚、黑頭髮、黑眼睛，也不論他們有很多都是在美國土生土長的亞裔美國人，都一概而論，先行否定。但這疫情引發到種族分歧之波浪漣漪，使很多在美國的華人，無論是否曾經親歷過暴力、欺凌或更不堪的歧視不公平待遇，都開始思索自己在美國社會的位置，感覺自己身為美國國人或居民身份的認同，也備受攻擊。有華裔的美國人早就說了無論怎樣努力去融入這個社會，這場疫情就讓他們感覺到已被視為「永遠的外國人」。

節目最後還引用了一個在美國土生土長的華裔人士，說：「因為我的黃臉孔，我永遠無法成為他們一分子」！