東方日報A1：CNN罔顧事實誣陷　法律界證東方創辦人清白之身

美國有線電視新聞網絡（CNN）於九月五日刊登一篇有關《東方日報》的報道，內容顛倒是非，涉嫌誹謗本集團，又無故提及《東方日報》創辦人馬惜珍先生及其兄長馬惜如先生，兩人分別於二○一五年及一九九二年逝世往生，卻被CNN大做文章，更誣陷到本集團榮譽主席。有法律界人士質疑，有人疑利用往生者無法控告在世者誹謗的漏洞，有政治及商業打壓之嫌，又稱馬惜珍先生及其兄長馬惜如先生在三十七年後已獲平反，即法律層面皆是清白之身，如今卻含冤受屈，炮轟CNN未有全面報道事實。有學者更質疑兩人往生多時，CNN為何突然提起兩人，批評CNN枉為一個傳媒機構，別有用心的報道，刻意打壓東方。

執業大律師龔靜儀表示，馬惜如先生從未被拘捕及檢控，亦未經法庭審訊，根據法律無罪假定原則，實屬清白之身。她又提到，基於事發時為六十、七十年代，在港英政府管治下，貪污問題嚴重，馬惜如先生對司法無信心，前往台灣而不返港是可以理解。馬惜如先生及馬惜珍先生兩人都未被定罪，報道用「潛逃」兩字形容兩人前往台灣，實屬不當。

龔指出，二○○五年時任刑事檢控專員江樂士致函馬惜珍先生，承認基於當年的檢控證據不足，不夠證據作檢控；二○一四年律政司更指明馬惜珍先生將會無罪釋放，事實證明案件為冤案，而馬惜珍先生含冤受屈，基於對當時司法制度無信心而前赴台灣居住，行為可以理解，亦可避免陷入冤獄。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈稱，任何人未經審判定罪，均屬無罪。他指CNN作為傳媒，報道應以公眾利益為依歸，批評CNN是別有用心，企圖利用不客觀、偏頗和斷章取義的所謂假新聞報道，試圖打壓香港的傳媒機構《東方日報》，更是損毀往生者的聲譽，明顯地違反新聞從業員專業守則，並可能觸犯民事「誹謗」。

執業大律師陸偉雄認同，在法律原則下，馬惜如先生從未被捕及被檢控，在法律上是清白的。對於CNN指馬惜如先生及馬惜珍先生「潛逃」台灣，他認為使用「潛逃」字眼形容「唔公道、唔合適」。

身兼大律師的議員梁美芬直指壹傳媒黎智英並非只是傳媒機構老闆，同時亦是外媒支持的反對派政治人物。CNN、彭博等外國傳媒機構故意圍攻及打擊東方，根本是自打嘴巴，打壓新聞自由。她稱，從未見過如此誇張及不合理的事情，促請該等傳媒立即停止打壓本地傳媒機構，並停止成為「政客打手」。梁認為東方報業集團是受本地老百姓歡迎的傳媒機構，稱讚東方無論在政治及民生等議題上，都大膽敢言、勇於批評及監督政府，並指無論行政、立法及司法機構均要受到傳媒監督。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，馬惜如先生及馬惜珍先生已往生多年，年代久遠，與現時《東方日報》的營運並無關係，質疑為何CNN要提起兩人，是否只為吸引讀者眼球而穿鑿附會，亂作一通？還是另有用心，刻意貶低及打擊《東方日報》。雖然西方經常標榜文明社會、重視人權和重視言論自由，但上述所謂「自由」是否可以代表作出不負責任報道？利用往生者「作古仔」涉嫌誹謗兩人？

陳又指，CNN所報道有關馬惜如先生及馬惜珍先生事件發生於殖民地時代，不排除當時外國政府陷害忠良，而CNN未有了解全盤事實，便將其所謂「事實」簡化，再當成一件真實事件報道。他批評CNN報道手法低劣，最基本的Fact check（查找事實）都沒做到，只報道未經查證的事件，枉為一個傳媒機構。他又質疑《東方日報》與本地其他傳媒有競爭，現時黎智英官司纏身，西方勢力隨即協助企圖打壓東方，而美媒CNN亦懷疑攙一腳，協助打擊本報。

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