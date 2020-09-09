綠色先鋒：不棄藝術　環保裝飾慶中秋

環保藝術家憑着「人棄我取」的理念，運用創意把看似無用的垃圾變成有欣賞價值的藝術品。

港人日均棄置超過1.5公斤廢物，蔬果網、紙皮、飲品蓋、舊廢紙等家居常見廢物，除棄置堆填區外，還有沒有其他「歸宿」？有環保藝術家憑着「人棄我取」的理念，運用創意把看似無用的垃圾變成有欣賞價值的藝術品，除給予廢物一個重生機會外，更減輕堆填區負擔，做到真正的「化腐朽為神奇」。

「你可以用鉛筆喺紙皮上畫咗魚嘅形先。」環保藝術家彭淑儀（Agnes）三兩下工夫便在廢紙皮上剪出一條大魚，再剪出兩個橢圓形的「魚肚」貼在魚身上。至於色彩斑斕的蔬果網，Agnes剪成條狀或圓圈，弄成花朵或波紋，張貼在「魚肚」上，再貼上魚眼，最後在上下位置各刺一個洞，串上繩子和吊飾，一個充滿創意的環保魚類吊飾便製作完成，「小朋友仲可以畫吓畫、填吓顏色。」

「用身邊隨手可得嘅廢物創作出有欣賞價值嘅作品就係環保藝術。」Agnes從小喜愛藝術，長大後更把興趣發展成事業，並於8年前創立畫室，主力推廣環保藝術。她善於把廢物改造成藝術品，其中最愛使用蔬果網，「細個已經覺得呢個物料好得意，依家就發現蔬果網濫用問題好嚴重，係一個好值得關注嘅環保問題。」

環保藝術創作困難之處在於物料收集。Agnes鼓勵廢物循環再用，從不主張購買，寧願慢慢收集，「好似蔬果網，我自己一個人點食到咁多蔬果，所以通常會叫身邊人幫我一齊收集。」Agnes坦言創意是環保藝術的精髓，因為廢物不如其他藝術材料般具高可塑性，要改變廢物特性再創作有一定難度，「你需要花好多心思同知識，去將廢物重塑成你想要嘅嘢。」

中秋將至，Agnes今年再次應商場邀請，替食肆布置裝飾。去年她用蔬果網、舊報紙、舊文件夾等，製作環保中秋燈籠。今年繼續沿用蔬果網及紙皮，製作出七彩繽紛、看似傳統燈籠的魚類吊飾，「魚係中國傳統吉祥之物，有祝福嘅意思。」Agnes希望透過作品帶出現今過度「包膠」及海洋垃圾等問題，呼籲大眾珍惜海洋。

「環保藝術創作帶出『永生』同『再延續』精神，對教育小朋友好有幫助，佢哋會學識點樣珍惜資源。」Agnes十分鼓勵親子共同創作，笑言利用廢物做藝術創作既便宜又環保，更能促進親子關係，她平常亦經常與外甥女合作創作。

疫情期間，Agnes每次與外甥女視像通話也會問她身旁有甚麼廢物可用作創作，例如飲品樽、廢紙等，在循循善誘下，外甥女最後均會創作出「別樹一格」的作品，「冇需要批評佢做得好唔好，佢享受個創作過程就得。」

Agnes指疫情是創作的好時機，尤其對於小朋友，一來時間充裕，二來小朋友可在上網課外的時間創作，當作休息時間。Agnes指家長可以任由孩子自由發揮，盡量避免局限或干涉其創作，「你畀一堆垃圾佢，等佢諗吓、感受吓個物質係咩又得，或者當一個親子活動，一齊創作出一件有用嘅物品都得。」