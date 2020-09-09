探射燈：火劫　土掩　風襲　寮屋戶逃生難

早前一日內發生兩宗寮屋失火，東網巡查發現不少寮屋區存在火警隱患，天水圍及粉嶺寮屋區雜物亂放、電線亂駁，有人家中更存放多罐石油氣罐，逃生通道卻狹窄，住客亦憂心忡忡；葵涌更有寮屋村的消防喉日久失修，隨時「冇水救火」。大埔及荃灣有僭建寮屋建於危險斜坡之上，隨時倒塌，大雨期間易受山泥傾瀉威脅。有關注團體批評政府多年來對寮屋租戶零政策，促落實租務管制及加快建屋，盡快取締高危房屋。

居住在天水圍寮屋區的魏太得悉早前同區田心新村發生大火擔心不已，不時走出屋外視察。天水圍寮屋區內有大量劏房，不少住戶在屋內外擺放大量雜物及電器，電線亂駁。粉嶺靈山村寮屋區內更有人在家中存放至少7罐易燃的石油氣罐，一旦起火隨時爆炸；區內通道狹窄，大火時恐難以逃生。

葵涌九華徑長坑村寮屋區內消防喉殘破不堪，出現漏水及水壓不足等，村長黃日強指幾年前已發現消防喉無法使用，輾轉尋求多個部門協助，終在上月成功找到負責的地政總署維修，「邊個會諗到消防喉會關地政事？」

荃灣和宜合里橋頭村一排排鐵皮屋沿山頭興建，一旦出現山泥傾瀉，寮屋有機會被淹沒。區內更有住戶在山坡上搭建高架寮屋，屋下擺放大量助燃的木板及破欄木門。大埔白橋仔寮屋區同樣有僭建問題。

關注基層住屋聯席成員李大成憂慮寮屋環境惡劣，希望政府可以加緊巡查，並盡快落實租務管制，但最關鍵是要大力興建房屋，盡快取締寮屋等高危房屋。

葵青區議員張鈞翹指類似長坑村的大型寮屋區，範圍大且梯級多，一旦發生火警，既不便居民逃生，消防救援亦有難度。他斥政府多年未能解決問題，令寮屋區存在安全隱憂。

議員柯創盛認為政府應就寮屋重建及回收安排，制訂明確時間表及路線圖，並把握時間推動九龍東3個寮屋區的重建計劃，盡量縮短行政程序，讓寮屋居民可盡快「上樓」。

消防處發言人表示，過去3年，全港寮屋區共發生逾260次火警，今年首5個月則發生29次。發言人指處方一直有就寮屋區作出火警風險評估，並制訂相關行動預案，亦會不時派員巡查或演練。

地政總署回覆指，全港已登記寮屋總數約有38萬所，寮屋管制辦事處巡查隊除定期執行日常巡查外，亦會就個別地區進行針對性巡查，以確保寮屋管制工作有效。