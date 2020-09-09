Dr.東：主婦拿重物上班族用滑鼠　易患「彈弓指」

常提舉重物或勞動，都是彈弓指的高危一族。

手指無法正常屈伸，可能是因為你患上「彈弓指」。「彈弓指」又稱為指屈腱鞘炎，即手指無法正常屈伸。註冊中醫師指，家庭主婦、上班族、勞工都是患上「彈弓指」的高危人士，嚴重者或會影響正常生活。除了針灸、推拿外，可透過服用中藥來治療。

註冊中醫師姜小舟表示，「彈弓指」成因是由於經常彎曲手指，導致指屈肌肌腱與骨性纖維管反覆摩擦，又或是長期手持硬物，使骨性纖維管受硬物與掌骨的擠壓而發生局部充血、水腫，令纖維管變性，管腔狹窄，令兩邊變細，「好似你食雞腳，中間有好多一條條筋，就係條筋腫脹或者係綁住係骨上面另外一個筋膜腫脹，兩邊都有機會，令都到（條筋）穿唔過。」她指兩種情況均會令手指靈活度減低，阻礙屈伸。

病者患病初期，指關節與掌側會出現痠痛，早起時情況加劇，出現僵硬或會有「卡」的聲響，或工作後勞累亦會出現，透過熱敷可紓緩，晚期時手腕部與手指遠側會疼痛，嚴重者手指不能主動屈曲或伸直。

姜表示，年長人士與先天的嬰兒較容易患上彈弓指，而其他長期需要郁動手指以及長期緊握硬物者亦有機會患上，「拎得重嘢多呀，好似家庭主婦做家務、上班族要長期用滑鼠，或者係成日勞動，例如要清潔工要拎拖把，司機要軚盤。」她指，臨床而言，患者多為50至60歲的清潔工。她提到患有類風濕性關節炎的病人、產後氣血不足者，病後虛弱無力者亦較易會患上彈弓指。

患者可配合不同的按摩揉法來治療，如用另一手指支撐傷手手指的關節，然後用拇指在受傷關節上硬壓再揉動數分鐘，亦可以用手捏住手指近掌的末段，然後作出拔伸的動作，或可用捏住手指緩慢地伸展數次，有助通氣血，活動關節位。

另亦可配合藥酒，黃道油或紅花油來按摩，可以疏通經絡，活血化瘀，當中凡有川芎、乳香、沒藥、三七、紅花藥材都可消腫止痛。

她又指，可在不同穴位如阿是穴與手三里進行針灸，透過針灸消炎以外，年邁患者的肌肉較僵硬，或有需要由頸部下針至手指尾，疏通經絡。另可進行艾灸，較溫和的可將艾條燃點一段，放在距離患處皮膚3厘米約10秒，若過程中感到過熱，則可先拿開一會，每天可進行一次，每次維持20分鐘，艾條可局部溫熱患處，有助血液流通，但提醒孕婦不宜使用，糖尿病患者感溫能力較弱，亦需要額外注意。

2款1人分量的保健湯水

雙耳紅花羹

材料：黑木耳、銀耳、紅花各15克、冰糖30克

做法：先將黑木耳、銀耳加水泡發，然後和紅花一起加1公升水煮成羹，近糊狀時取出冰糖開水後再加入羹中，分量可供1日服用2次，可連服1至2周

功效：活血化瘀

注意：孕婦與嬰幼兒不宜服用

山楂茶

材料：山楂50克，香片10克，枸杞15克

做法：把山楂、枸杞煎成汁至250毫升，再混入500毫升的香片茶內，待10分鐘後便可服用，分量可供1日服用2次，連服2至3周

功效：活血化瘀

注意：孕婦與嬰幼兒不宜服用

資料來源：註冊中醫師姜小舟

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