高銀披露早前獲長實貸款88億元 股價曾飆16%
2020年09月09日 08:04
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高銀股價曾飆16%。
高銀金融(00530)就若干媒體報道作出澄清而披露進一步資料，指旗下持有九龍灣高銀國際金融中心的項目公司賜譽作為借款人，於9月1日已經與長實(01113)的一家全資附屬公司訂立有關合共88億港元的定期貸款融資協議。
公告指出，就任何有關該公司的資料，該公司提醒投資者僅應參考該公司已經或將會正式刊發的公告，並務請投資者作出理性投資，注意所涉及的風險。該公司對投資者持續關心及關注該公司表示謝意。
高銀周三(9日)股價逆市做好，即市曾飆16.8%，高見1.46元；最新報1.34元，升7.2%。
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