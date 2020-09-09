邱騰華指旅遊氣泡下或需往返受檢　與日泰衞生部門已有接洽

政府昨(8日)宣告先後已與11個國家接觸，提出建立「旅遊氣泡」予雙方居民互相出行。商務及經濟發展局局長邱騰華今早(9日)於電台節目表示，旅遊氣泡要視乎疫情發展及雙方是否有互認檢測安排等因素，若措施推出，市民出行前要先進行檢測，抵埗後亦要複檢，以減少隔離日數，而部分幅員較廣闊的國家也有機會限制行程範圍。

邱指，香港與日本和泰國的商討，已經進入交換文件、衞生部門商談的階段，但仍要考慮雙方的檢測標準，以及能否互認檢測安排等問題。邱又稱，與內地的商討比其他地方早，健康碼已大致準備就緒，故在雙方都同意時就可以啟用。當被問到有否與台灣接觸時，他稱不排除所有可能。

另外，邱騰華昨日預告，希望本月18日起可重開主題公園和會展活動，並撤銷社交距離限制。他表示，主題樂園重開可給予市民一個喘息空間，因此提出預告，令業界及市民作好準備，包括調配員工及安排防疫措施，本港兩大樂園有3至4成是本地遊客，希望海洋公園重開時會有新設備增加吸引力，及針對本地遊客作調整。