鄭若驊撰文指三權分立不適用於香港　學者斥表態遲到如交功課

本港社會熱議「三權分立」問題多時，教育局局長及行政長官早前已開腔糾正社會誤解，但主管法律的律政司司長鄭若驊卻遲至今(9日)才在報章撰文，強調若沒有全面理解《基本法》和憲制秩序的情況下，任何人試圖將這個概念簡單化，並套用於香港特區，都是枉然，又指三權分主的政治架構不適用於香港！有學者批評鄭遲來的解說不夠清晰，「寫咗當解咗」。

鄭若驊的文章以「着眼實質職權——行政主導制度」為題，她重申三權分立常用於形容主權國家的政治架構，並不適用於香港特區；而任何人對事實了解不足和不夠全面，最終只會誤導社會大眾。至於本港法院過去不時提及三權分立的概念，但終審法院或上訴委員會都沒有在相關案件中，嘗試就有關三權分立展開詳細討論。

鄭又提到，高等法院時任原訟庭法官夏正民雖曾使用「三權分立」一詞，但他同時強調《基本法》中，「行政機關、行政當局及立法機關明顯地以互相協調、彼此合作的方式，為香港的良好管治，各自履行其憲制上指定的角色。」鄭若驊又引時任高等法院原訟法庭法官張舉能的說法，指張過去作裁決時，曾提醒法律界必須非常小心處理三權分立在本港的應用。

對於鄭的文章，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為「如交功課」，陳指出，律政司作為特區政府主管法律的部門，部門之首有責任代港府向市民做好解說工作，但鄭的文章內容缺乏說服力，文筆又歐化、結構不清，普通大眾難以消化有關內容。

他更指，近日本港各界就「三權分立」爭議幾日，鄭卻一直「龜縮」，今次「遲來的文章」也只是「交功課形式」，以為「寫咗當解咗」。陳偉強又稱，鄭本身並非《基本法》或內地法學專家，以致解釋立場的文章亦寫得欠缺說服力，未能擲地有聲；又質疑鄭未有在文章中批評部分法官錯誤引用「三權分立」的概念。