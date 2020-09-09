CNN新聞造假有前科　曾誣衊警方向示威者掟汽油彈　事後認衰致歉

美國有線電視新聞網絡（CNN）於9月5日刊登一篇有關《東方日報》的報道，內容顛倒是非，涉嫌誹謗本集團，更無故利用本報2名創辦人大做文章。事實上，CNN新聞譁眾取寵和造假已非首例，他們於去年報道反修例示威期間，未經核實影片真偽便隨意引用作失實報道，誣衊警方向示威者使用汽油彈，事後CNN亦就此向警方認衰致歉。有議員批評，事件反映CNN有偏見，對核實新聞來源的工作粗疏，有失傳媒工作者的專業操守。

去年8月在荃灣發生的反修例衝突衝突中，激進示威者投擲多個汽油彈，但翌日網上流傳一段短片，片中懷疑有汽油彈從警員防綫擲向示威者，惟有關片段證實經人惡意刪改，意圖掩飾示威者惡行。

然而，CNN卻未有核實影片便引用報道，更把報道標題為「警察用汽油彈及水炮車對付香港示威者」誣衊警方。事後，CNN經警察公共關係科指出後，發現有關報道失實，才認衰向警方道歉。

議員葉劉淑儀表示，CNN作為一個有地位的國際媒體，卻未經查實作出失實報道，反映他們有預設立場，對警方存有偏見，故覺得影片「啱心水」就用。葉劉淑儀認為，如此處理新聞的態度有欠公允，亦不專業，特別是在核實新聞來源的工作上顯得粗疏。

對於CNN近日涉嫌誹謗本報的報道一事，她認為CNN素來偏幫壹傳媒旗下報章，今次會針對本報作出報道，相信是CNN認為自己與本報立場有別。她又指，若有關報道內容並非真實，且有充分理據指證應向法庭作出提控。