港島反黑破爆竊集團　拘捕15人涉22宗案

警方港島總區展開「擂台行動」打擊黑幫爆竊集團活動，至今共拘捕15人。港島總區反三合會行動組謝子坤總督察表示，2019年12至今年9月，全港各區發生多宗針對店舖爆竊及車內盜竊案。警方經深入調查後，發現最少15宗店舖爆竊及7宗車內盜竊案，與同一犯案集團有關，涉及金額逾180萬元。警方翻查有關「天眼」片段後，鎖定多名有黑幫背景集團成員身份。警方於9月6日至8日期間，採取拘捕行動。

探員於9月6日凌晨，在九龍塘羅福道一時鐘酒店外及附近截獲3名人士，並在他們身上、酒店房間內及一輛失車內，檢獲不同種類毒品，市值30萬元。同時檢獲毒品包裝工具及多套假牌。

警方在9月7日接近凌晨時分，於天水圍天瑞商場，發現3名人士形迹可疑，其中一人身穿家品店制服。3人在商場外徘徊，將懷疑贓物搬上私家車，探員上前調查，其中一名賊人開車離開，但被探員截停。其餘兩人於附近被截獲。警方調查後，在3人身上及私家車內，檢獲贓物，包括逾6萬元現金、兩部收銀機、手袋、大量不同㮔類的日用品等，貨品價值逾15萬元。警方檢獲多㮔不同的爆竊工具，包括螺絲批、電筒、錘仔、電鑽、大型剪鉗、軍刀、假身份證、對講機、後備車匙及匙膽。警方發現商場內一間時裝店及家品店被爆竊，警方在翻查「天眼」片段中，發現其中一名賊人取走店內職員制服，企圖掩人耳目。

港島總區刑事部及其他隊員，採取跟進的拘捕行動，在港九各區拘捕9名集團成員。行動至今，一共拘捕15人，包括11男4女，年齡介乎16至52歲。各人分別涉嫌爆竊、車內盜竊、擅自取去交通工具、行使虛假文件、危險駕駛及販毒案等，而大部分人士有黑幫背景。部分人士被落案起訴，其餘人士仍被扣查。警方相信已經瓦解一個活躍港九新界各區的黑幫集團。據悉，被捕人士年齡最細為一名16歲少女，她輟學並無業，案中負責「把風」角色，而案最大損失為一間同鄉會，損失逾30萬元。

港島總區反三合會行動組梁雪偉高級督察表示，調查顯示涉案集團主腦有黑幫背景及有多宗爆竊案底，主腦四出招攬同門或同黨一起犯案。他們分工仔細，主腦在每次行動中，會作出決定及安排人手。一般來說，每次行動有三人行事。他們會四出視察，找出適合商店，就商店的人流、營業時間、保安措施作出分析，而決定犯案時間。犯案集團會尋找適合車輛，偷車犯案。據了解，賊人主要偷日本車犯案，因為數量多及容易落手，撬開匙膽就可以，然後用後備匙膽駁線「撻車」就可以，而歐洲車主要以電腦系統操作。

此外，他們在街上物色與失車型號一樣的車輛，繼而複制車牌號碼，然後套上失車上，製作「影子車」為了逃避警方追查。他們在車上預備多套假車牌、複制車牌，方便替換。犯案時間一般在深夜，主腦會負責駕車及以硬物扑毀捲閘，第二名成員進入店內搜掠，第三名成員在店外「把風」。警方在成員身上檢獲對講機，相信用作即時通訊逃避警方之用。大部分失物為現金、手機、手提電腦、日用品及店舖貨品。

另外，爆竊集團在犯案前，會事先尋找潛在買家或散貨地點，釀贓物容易易手圖利。該集團亦操控全港多個非法釣魚機賭檔，賭檔同時用作販賣贓物及危險藥物的用途。疑人亦會利用「影子車」在街上進行車內盜竊案及速遞毒品。梁又指出，近日酒店價格下調，疑人會租住酒店或時鐘酒店販毒及包裝毒品，又不時轉換酒痁逃避警方調查。

港島總區防止罪案組季芯儀督察表示，在今年首8個月，港島區錄得64宗店舖爆竊案，比去年同期的53宗，多了11宗，上升21%。另外，港島區錄得81宗車內盜竊案，比去年同期69宗，多了19宗，上升31%。