《賞您睇》秋季大特賞！抓緊賺取過十萬元禮品機會

搶唔到或未儲夠積分都唔緊要，部分禮品不定期更新，記得密切留意《賞您睇》。

東網自從推出《賞您睇》活動後，反應熱烈，參與人數節節上升。為了回饋讀者，《賞您睇》準備了價值超過十萬元禮品的秋季大特賞，與眾同樂。

參與《賞您睇》秋季大特賞的會員，將有機會得到以下獎賞︰

1.超級大賞（名額2個）︰

「萬希泉 準時愛系列陀飛輪腕錶」一對（總值$63,300）

2.二獎（名額2個）︰

Nathome 分體式多功能電煮鍋 NDG01

3.三獎（名額3個）︰

小米手環 5

4.優異獎（名額共93個）︰

鴻福堂 HK$50 禮券

奇華餅家 HK$50 現金禮券

萬寧 HK$50禮券

東海堂餅券 HK$50

鴻福堂自家涼茶券

太興集團 HK$50 現金美食禮券

講咁耐，到底點樣可以拎到上面咁多超級大獎？只要跟足下面幾個步驟就可以喇！

1. 有參加《賞您睇》嘅東網會員只需要去到「兌換禮物」，用10,000枚on.cc coins就可以換到一個「《賞您睇》秋季大特賞活動參加碼」

3. 於活動表格上填寫已兌換的「秋季大特賞活動參加碼」、填妥個人資料，並回答一條簡單問題

每個參加碼只限使用一次。答得最有心思的100名會員，將會獲得獎品乙份。得獎結果將由東網專人決定。超級大賞、二獎及三獎的得獎者需持得獎電郵前往北角分社領獎；而優惠獎則會郵寄至得獎者於表格內填寫的地址。

未夠分嘅朋友都唔使失望！只要做齊每日三大任務：即「每日簽到」、閱讀「指定即聞」、以及各篇即時新聞，每周最多可儲到逾千枚on.cc coins，拎走心儀禮品絕無難度！部分精選禮品仲會隨時添加，記得睇實《賞您睇》！