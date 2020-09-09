公務員延遲退休反應踴躍　近4萬人申請佔合格者約七成　

本港經濟受到多方面打擊，失業大軍已超過24萬人，人浮於事下，原本擁有鐵飯碗的公務員亦紛紛申請延遲退休。政府於2018年7月推出延遲退休方案供合資格公務員選擇，公務員事務局表示，已有約3.8萬名合資格公務員選擇延遲退休，佔整體5.6萬名合資格公務員的68%，當中包括約2.1萬名文職人員及1.7萬名紀律部隊人員，預料計劃於月中屆滿時，延遲退休人數會再增。

本港現有約17.7萬名公務員，2018年7月，政府推出選擇延遲退休的方案，讓在2000年6月1日至2015年5月31日期間入職政府的現職公務員，可選擇延遲至在65歲（文職職系）或60歲（紀律部隊職系）退休，即多做3至5年。合資格公務員可由2018年9月17日開始為期兩年的選擇期內，決定是否選擇延遲退休。兩年選擇期將於2020年9月16日屆滿。

現時距離計劃屆滿約一星期，公務員事務局證實，已收到約3.8萬名合資格公務員表態選擇延遲退休，最多公務員選擇延遲退休的部門是警務處，已有數千人要求延遲退休。