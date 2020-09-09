施政報告下月出爐　政黨倡政府代商戶繳租2個月

新一份《施政報告》將於下月14日發表，政府現正進行諮詢，有政黨今早(9日)與特首林鄭月娥會面提交意見。因應經濟環境轉差，不少商戶的經營面對困難，該黨建議政府應與業主共同承擔免租責任，分別為商戶代繳及免去合資格租戶2個月租金。

自由黨批發及零售界議員邵家輝提出的免租方案，建議政府代租戶向業主繳付2個月租金，並訂立規例，規定業主同時減免租戶另外2個月的租金。他又建議，政府應即時不設上限減免商戶6個月差餉，為受疫情影響的商戶「止血」。

該黨黨魁、紡織及製衣界議員鍾國斌表示，現時有需要改善營商環境，加上面對美國要求香港出口貨物禁用「香港製造」標示的制裁，建議政府透過海外辦事處向外國多作宣傳，澄清本港「一國兩制」方針沒有改變。

至於土地供應方面，該黨主席、飲食界議員張宇人建議，政府應加快「生地變熟地」的審批時間，以節省行政時間，令更多住屋單位可加快推出市場。另外，航運交通界議員易志明建議，政府應進一步推展長者2元乘車優惠，把計劃涵蓋範圍擴展到所有公共交通服務，包括紅色小巴和街渡渡輪服務等。