公院削非緊急服務致輪候期延長　乳癌首次治療要等78日

新冠肺炎年初襲港，醫院管理局2月起削減大部分公立醫院非緊急服務，據該局日前公布的2019/20年度《關鍵績效指標報告》（KPI），公院無論是門診、住院、日間醫療或復康服務量均有明顯下降，而且非緊急服務煞停，導致不少輪候服務的隊伍愈來愈長，如穩定個案的電腦掃描輪候時間較上一年度的115周延長至165周，服務所需時間增加了43.5%，乳癌、大腸癌及鼻咽癌首次治療等候時間亦延長4.1%至13%不等。

KPI報告指出，疫情導致不少公院服務量按年下跌，當中日間復康及紓緩治療服務、日間精神科服務等均跌逾10%，整體手術量亦跌10%。全關節置換手術的服務量按年下跌8%，但輪候時間卻增加，穩定新症由上一年度的平均等候49個月，增至51個月。非緊急服務暫停下，病人入院時間加快，伊利沙伯醫院去年第四季平均有4.5%病人滯後12小時入院，而今年首季下跌至2.4%；聯合醫院亦由0.8%下跌至0.3%。

此外，不少診斷放射檢查服務的時間亦有延長，穩定個案的電腦掃描輪候時間由上一年度的115周增至165周，增幅43.5%；磁力共振、超聲波檢查及乳房造影檢查時間分別延長0.9%、17.4%及13.6%。癌症治療時間亦延長，癌症放射治療的輪候時間由28日增至31日，增幅10.7%。穩定乳癌個案首次治療時間由69日增至78日，增幅為13%；大腸癌及鼻咽癌個案輪候時間亦分別增加了4.1%及5.2%。