就業展望指數10年來首錄負數　調查指僅13%僱主有意增聘人手

本港經濟受疫情影響逾半年，不少公司裁員結業。有人力資源公司今(9日)公布今年第四季就業展望調查，結果錄得就業展望指數為-2%，是10年來首次錄得負數。

人力資源公司萬寶盛華(ManpowerGroup)在7月尾訪問393名在6大行業的僱主，發現有15%僱主有意縮減人手；13%僱主有意增聘人手；38%維持不變；34%不清楚，經計算後錄得經季節性調整就業展望指數是-2%，為過去10年來首次錄得負數，但有86%的僱主預計招聘意欲會在12個月內恢復，反映僱主對市場長遠而言抱一定的樂觀心態。

在6個行業中，全部就業展望指數按年亦有下跌，當中以批發與零售業，以及製造業的情況最差，其淨就業展望指數為-3，批發與零售業與製造業的就業展望指數，分別較去年同期下跌16%與8%。

萬寶盛華高級副總裁徐玉珊解釋，因應疫情至旅遊業停頓，以及社交距離措施有所限制，消費與旅遊相關的行業受影響，因而令大型零售連鎖店減少開設分店，亦暫停了招聘；製造業方面，她指因疫情商品出口疲弱，加上人手需求較弱。總體而言，她指數據反映僱主抱觀望態度，要視乎疫情發展，才得知市場其後會否恢復招聘。

另外，徐指因應疫情，有不少僱主實施相應措施，36%僱主讓僱員可彈性上班、23%讓僱員有時遙距工作、9%讓僱員全面遙距上班，亦多了僱主以如3個月短期合約等形式招聘僱員。此外，因不少公司會數碼轉型，預計未來對於IT人才會有一定需求。