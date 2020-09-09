調查指近8成工人高溫下工作　團體倡設法定小休時間

香港夏天氣候炎熱，港九勞工社團聯會及香港工人健康中心於7月展開網上調查，了解前線工人的暑熱工作情況，發現近8成員工需在高溫下工作，盼政府提出針對性的預防措施，以保障前線工作人員的健康及權益。

勞聯及香港工人健康中心於7月向170位前線工人進行調查，受訪者年齡介乎20到60歲。結果顯示，近8成受訪者需在沒有阻隔下，於太陽直接照射的户外地方工作，估計環境溫度高達30度，有6成人工作時出現熱痙攣、熱昏厥及中暑等熱疾病。另外，亦有近7成受訪者表示工作時需穿着長䄂及厚重的工作服，認為該服裝會帶來額外的暑熱壓力。

從事園藝工作25年的林先生指，僱主及政府未有向員工提供足夠的職安健資料和訓練，亦無提供適當的裝備和風險評估，批評「咁多年都無進步」，令他們對熱疾病的認知不多，待遇亦較其他行業差。

清潔工人劉先生表示，政府一直呼籲員工多休息多喝水，惟得知有同事在休息期間喝水，竟遭公司總監督發警告信，並要求上司解釋事件及罰款800港元，認為事件十分不公平。裝修工人譚先生則指，業界大部分工人都需在密封環境下工作，室溫更高達攝氏40度，即使場地設有通風系統，以增空氣流通，惟仍有不少員工因高溫感不適，盼政府提供有效的措施，確保員工權益。

香港工人健康中心王俊鈞指，前線僱員面對不少暑熱壓力，惟政府及僱主並沒有作出支援，建議僱主需定期評估和改善如隔熱屏障、風扇等設備，並需提供防熱的工作服。他又指，不足1成的受訪者獲提供小休，政府應參考外地做法，訂立在高溫下工作及小休時間的合理比例，以免員工健康惡化。