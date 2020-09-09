巴士團體促警方交代拘捕車長原因　擬發起工業行動抗議

警方本月6日拘捕一名新巴車長，引起運輸界關注。巴士業界聯合工會今(9日)表示，警方至今沒有就事件作出合理解釋，令同業感不滿，促警方及港府盡快回應，否則將發起所有非專營巴士、及聯同5間專營巴士會員採取工業行動。而新巴職工會理事長林錦標今早亦在電台節目中指出，涉事車長當時的行車速度在每小時30公里以內，低於該路段的法定上限時速每小時50公里。

巴士業界聯會今日發出新聞稿，批評警方至今未向巴士工會及巴士公司作出合理解釋，令大量巴士同業員感到不滿。若警方及港府不在星期五(11日)下午4時，回應業界的5個訴求，即向公眾或巴士業界交代士巴拿等工具何謂攻擊性武器；就濫捕向業界及當事人致歉；要求律政司承諾會公開、公平、公正處理案件；要求與業界對話；及成立有業界參與的調查委員會調查是次事件。聯會將發起所有非專營巴士、及聯同5間專營巴士會員採取工業行動。

該會又稱，去年警方多次射催淚彈及橡膠子彈入九巴車廂，令車長及乘客不適送院，加上有司機不時遇到「態度極度惡劣的」警員作出「橫蠻無理行為」，事件令不少前線車長極度恐慌。聯會呼籲所有巴士同行工友及各友會參與有關行動，亦希望所有市民支持巴士車長行動，並就引起乘客的不便向市民致歉，並呼籲所有乘客預留更多時間乘搭交通工具。

另外，林錦標今早在電台節目中指出，翻查紀錄，當時車長的行車速度遠低於該路段的法定上限時速，與警方所指的「快速接近警員」不符。林指出，行車紀錄儀中顯示當司機看到有人走出馬路、並接近巴士、因此先後響號3次；亦在警員走出路面後欲從中線移往快線。

林認為車長的解釋合理，而根據道路條例，駕駛者在遇到危險時確可響號。林又表示，涉事車長的狀態「ok」，若車長的心情平復，認為自己可以工，公司可隨時安排、亦已提供法律支援。