持逾百假卡來港提款近30萬　3保加利亞漢判囚

3名保加利亞男子去年先後來港，並以假提款卡多次成功於櫃員機提款近30萬元。警方事後拘捕他們，並在他們的酒店房中搜出116張假卡。3人今（9日）於區院承認串謀盜竊及管有虛假文書罪，分別被判囚2年4個月至3年8個月。

3名被告依次為Chavdarov Yordan Tihomirov(28歲)、Angelov Plamen Angelov(32歲)及Bozhkov Mihail Bozhidarov(34歲)，他們同承認一項串謀盜竊，首及次被告再承認一項管有虛假文書，而第3被告則獨自承認一項管有虛假文書罪。

辯方求情指3被告均非案中主腦，次被告因欠下高利貸，遂依債主指示到港犯案以償還債項，而首被告乃到港後得知次被告的行動，因貪心而答應犯事。法官判刑時考慮了3名被告在案中的角色，亦涉及國際元素，最後將參與最高的次被告判囚3年8個月、其次的首被告判囚3年，而參與度最低的第3被告則判囚2年4個月。

案情指去年3月底，AEON信貸財務（亞洲）有限公司發現尖沙咀一部櫃員機故障，派員修理時發現被一張膠會員卡及帶有電子晶片的透明卡卡住，於是報警。及後，該部機再被發現有相類的晶片卡插入，且數字鍵盤上更被發現有針孔攝錄器。

而AEON在4底接獲多個客人投訴戶口的款項被盜，於旺角、金鐘及尖沙咀等地被非法提取。閉路電視及提款紀錄顯示次被告多次以冒名假卡，到AEON的櫃員機提款，涉款29.9萬元。

警方調查後，鎖定並監察3名被告，觀察到他們在不同地方的櫃員機進行操作。警方於同年5月2日在九龍一酒店的兩間房拘捕他們，並在搜出涉案假卡。