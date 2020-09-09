80歲以上新冠患者死亡率逾26%　醫管局將増一倍入院篩查量

第三波新冠肺炎疫情未止，醫院管理局公布最新疫情死亡率達1.8%，其中90歲或以上患者死亡率達34.1%，其次為80至89歲患者達26.8%，而59歲以下的患者死亡率僅0.1%；有見及此，為應對未來疫情發展，醫管局將集中為長者提升檢測能力，加強入院篩查，以減少院內爆發風險。

醫管局總行政經理(統計及數據科學)張德麟表示，至8月7日之前的確診入院個案有3913宗。他解釋，死亡率以30日住院死亡率計算，即以病人確診後，住院30日內死亡計算，其中，男性死亡率比女性高1.1%，而且患者若有慢性病，如糖尿病、癌症、心血管病、慢阻肺病等會增加其死亡率。

此外，第三波疫情出現多宗安老院舍群組感染，逾3000個個案中，分別有824個60至79歲患者，及167個80歲或以上患者，兩者死亡率分別為2.7%及28.7%。

醫管局總感染控制主任賴偉文稱，早前醫管局亦加強入院篩查，逾4萬個樣本中，發現98個樣本呈陽性，有關樣本來自83名患者，其中33名患者為已知個案，另外50人屬新個案，包括有39個為內科病人，7位為急症室病人等；其中有7名患者已離世，6名情況穩定，37名病人已出院。

有鑑第三波疫情較多以長者為且有長期病患，免疫能力較低，醫管局質素及安全總監鍾健禮稱，將由今日起，把入院及專科病人病毒檢測的數量，由現時每日800至900個，增加一倍。局方亦正積極採購快速病毒檢測儀器，裝設至7個聯網，以提升檢測能力。此外，為減少長者院舍爆發風險，局方亦正與香港安老院舍協會商討，討論長者入院及出院風險管理。