卡拉OK不獲放寬重開無期　業界嘲政府高層或有十年無唱K

港府昨宣布放寬部分防疫措施，包括重開多類處所，惟酒吧、卡拉OK及派對房間等處所仍需要繼續關閉。有卡拉OK老闆今日(9日)接受電台節目訪問時表示，對政府決定感到失望，又嘲政府高層對卡拉OK想像停留在90年代，不知道現時經營環境如何，指現時的卡拉OK房普遍空間較大，較公共交通工具或餐廳更衞生。

一間卡拉OK老闆今日在電台節目中表示，對於政府昨日仍堅持讓卡拉OK繼續關閉的決定感到失望。他指，公司代表曾與食衞局局長陳肇始及政務司司長張建宗開會兩次，於會上解釋卡拉OK可做的防疫措施，包括限制人數、每人都有可供識別的咪套使用、每半小時便消毒一次、並要求客人於不進食時佩戴口罩，無奈政府最後仍不願放寬讓卡拉OK重開。

他又質疑政府高層或有十年時間沒到過卡拉OK，對卡拉OK想像仍然停留在90年代：「可能啲局長同政府高層呢十年都無去過卡拉OK，可能剩係中學時去過，唱吓歌飲杯檸檬茶，依家已經唔係咁。」

他指，現時的卡拉OK房普遍空間較大，大家坐得開加上有防疫措施配套，相信卡拉OK場所會比公共交通工具或餐廳更衞生。又坦言卡啦OK除了要繳付租金外，亦要繳交歌曲的版權費用，每月固定花費很多，促請政府盡快放寬規定，又指一旦放寬，業界願意按規定做足防疫措施，並會安排所有員工進行全民檢測，而且每日回到店需要探熱，送餐及收拾的工作人員可分開等。