12黑暴偷渡羈留看守所　內地律師今申請會見被拒

涉嫌違反《港區國安法》的「香港故事」成員李宇軒與其餘11名香港人蛇，消息指目前正被扣押在深圳鹽田區看守所，已全數聘任內地律師，據了解，受家屬委託的律師早前申請會見，全部未能成功；律師今早(9日)抵達深圳，下午到看守所爭取與事主會見，最終亦未能成功。

其中一名受委託的四川律師盧思位接受傳媒查詢時表示，今早從成都飛抵深圳，已經取得家屬的律師委託書公證文件，約下午1時到達看守所。人員核實其公證文件後，答覆會在48小時內決定是否可會見，惟人員隨後告知該名事主已委託2名律師，拒絕會見申請，盧正提出與事主會見以核實消息。據了解，委託律師即官派律師。

另一名上海律師任全牛接受傳媒訪問時指，正待相關家屬在香港辦理公證手續，預計最快下周到深圳爭取會見；惟當局至今並無明確告知，有公證文件是否肯定可以會見事主，故對屆時能否探視仍不樂觀。

任指出，內地無法律規定指涉及港人的案件需辦理相關手續，周一(7日)被拒會見後，已向深圳檢察機關投訴公安機關和看守所。他又稱，有事主家屬聯絡他，不想他向傳媒講述太多情況，因擔心一旦公開事主名字會被迫害，反映家屬們心裏非常焦慮及恐懼。

被捕者包括11男1女(16至30歲)，當中5人為學生，包括1名香港大學及1名香港公開大學學生。消息指他們乘坐由本港一個黑幫安排的快艇，由西貢布袋澳出發，打算偷渡潛逃台灣後申請政治庇護，惟8月23日在果洲群島對開內地水域被截獲。各人均有案在身或正被通緝，包括29歲的李宇軒，他涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全罪及洗黑錢罪，於8月10日被警方國安處拘捕，經扣查後獲准保釋候查。