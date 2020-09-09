全民檢測8天半僅18%人採樣　政府再延長計劃至9.14

全民檢測計劃「未夠數」，政府今日(9日)公布，再度延長計劃3天至下周一(14日)。公務員事務局局長聶德權表示，由本月1日起至今午2時，共有136.2萬人於全港各社區檢測中心接受採樣，其中透過網上預約登記則有126.1萬人。換言之，以全港750萬市民計算，計劃推行8天半，採樣人數僅有18.16%。

他表示，單計今日截至下午1時半，約有5.2萬人接受採樣，其中未經預約即場登記人士有2.36萬人，比率較以往高。他指，檢視過近日檢測服務經驗及市民需求等，決定再延長計劃3天，故此由本周六(12日)起至下周一的3天時間，會有57間檢測中心繼續運作，而其餘中心會於本周五(11日)後停止運作。

被問到延長計劃的準則，聶指，每個中心均有預約名額，亦有市民在沒有預約下到中心採樣，檢視中心運作情況後，如實際到訪情況是預約名額的95%，政府會認為該中心需求仍然存在，另亦要在18區留有檢測中心方便市民，政府看到延長4日後仍有需求，故決定延長多3日。重覆檢測方面，截至昨日(8日)有2353人重覆採樣；有關計劃的整體開支，他則未有正面回應，僅稱由於計劃仍未完成，將於結束後公布。