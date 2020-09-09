跨境生復課無期　有學校出現退學潮

教育局早前公布部分年級最早於本月23日恢復面授課程，惟跨境生的安排仍未落實。有校長表示，早在去年社會運動至今年初停課，已有零星家長為跨境子女退學，眼見內地新學年經已如常開學，或因「等唔切」跨境生安排而有更多家長為子女退學。

教育工作者聯會主席黃錦良表示，暑假時政府仍未有通關或跨境生復課安排，家長或因等不及，因此在7、8月已部分家長為子女退學，並為子女在內地尋找升學途徑。在9月首個星期，有一間取錄較多跨境童的學校反映，已出現學生退學情況。

他表示，本月底局方點算學生人數時，這些學校可能會有縮班危機，從而會影響教師編制，因此局方應關注及為此情況有所對策。本身是小學校長的黃指，為免學童因停課而影響學業，該校會利用直播教學，早在暑假亦有安排教師為跨境生寄教科書到內地。

對於學界指一些較遠離口岸的地區，如葵青區等有學校出現較嚴重的退學情況，黃指情況如「音樂椅」，因北區等鄰近口岸的地區有學生退學，故出現剩餘學額，因此原本就讀葵青等地區的跨境生，可能因而轉校到北區等學校。

北區小學校長會主席梁志文透露，有個別家長仍然期望子女未來可在本港讀書，但又不能無了期等待，故先在內地為子女找學位，待跨境生一旦可復課就可再來港，望學校保留學額。他表示，由於這些學生或仍然有上本港學校的網上課程，仍然是本港的學生，但在本月底點數學生人數時「未見人」，情況夠為尷尬，故期望局方可公布安排。

他又指，有家長表示寧可讓子女在內地多讀一年幼稚園，亦不想子女未能復課而浪費光陰。