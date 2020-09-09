女護清路障遭私了致骨裂　兩女子涉案受審

去年10月中有示威者在旺角堵路，一名女護士移除路障時遭人圍毆，致底尾骨骨裂，膊頭亦有受傷。警方事後拘捕兩名女子，指其中一人涉非法集結和扯女護士頭髮，另一人則涉撐傘掩護示威者圍毆護士。被指扯護士頭髮的女被告早前承認普通襲擊罪，但否認參與非法集結罪，另一女被告則否認對他人身體加以嚴重傷害罪，案件今(9日)在西九龍法院開審。

兩名女被告為40歲的旅遊社代理人盧綺敏，以及42歲的無業婦人朱珮賢。控罪指盧於去年10月13日，在彌敦道和亞皆老街交界參與非法集結，以及在彌敦道近旺角道普通襲擊女事主何潤姿。就上述普通襲擊罪的案情指，盧當日曾扯事主的頭髮，被捕後警誡下盧指事主搬竹枝時打到她的腳，她才用杯扔向事主和扯其頭髮。

至於次被告則被控在同一日，於彌敦道與旺角道交界，非法及惡意對女事主的身體施以嚴重傷害。

任職護士的女事主何潤姿供稱，知道當日旺角有人用竹枝和鐵欄等物品堵路，她遂於下午約5時到場打算清理路障，期間被人用粗口指罵叫她停止，又有人將液體倒落地並濺到她，但她沒有在意，未幾防暴警員到場，她就離開。

但之後她聽到有人在警員離開後再次堵路，於是折返再清路障，但被人包圍阻止，期間有人大叫：「開遮！」之後出現5、6把雨傘。何隨即被人拉入遮陣，其背部被踢了5、6次，胸口中了兩拳，肩膊被抓，面部亦被噴黑漆。

何逃脫後行向太子方向，突然間有人扯她的頭髮並拖行她3至4秒，之後有人再踢她背部一下。她原本打算回家，但因見黑衣人尾隨她，於是到旺角警署報警。而何在盤問下，同意在搬竹枝時有機會碰到人。