酒吧夜總會望盡快復業　促政府提供停業租金補貼

酒吧等業界要求盡快復業，並促政府提供資助及停業期間的租金補貼。(鄧欣婷攝)

本港新冠肺炎疫情緩和，政府容許部分處所重開，惟未包括酒吧、卡拉OK及夜總會，有關業界要求政府批准盡快復業，並向業界提供資助及停業期間的租金補貼。

3個表列處所代表聯同議員張宇人於今日(9日)召開記者會，指業界停業3個月，生意大受打擊。而業界已自行制訂防疫措施，包括規定客人用餐時間為2小時、使用電子收費、建議客人需填寫健康申報表等，期望可盡快於有條件下復業。

此外，業界期望政府於第三輪防疫抗疫基金可按店舖呎數提供資助，代繳停業期間的2個月租金，免差餉6個月等。

連鎖卡拉OK集團代表指，每間分店面積過萬呎，涉及逾百萬港元的租金，經營十分困難。而港九舞廳夜總會聯合總商會代表梁燁殷指，將要求員工上班前進行病毒檢測，以保障員工及客人的安全。

酒吧業大聯盟召集人梁先生估計，現時本港約有1500間酒吧，影響2萬多名從業員的生計。梁認為政府長時間禁止有牌酒吧營業，令市民轉移光顧無牌處所，變相助長違法事情發生，同時擔心疫情爆發時未能追蹤病毒來源。

議員張宇人認為政府需平衡抗疫與經濟，有關行業有決心配合防疫工作，政府應「畀條路業界行，畀員工搵食」。