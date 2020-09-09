吳文遠稱在警車上遭襲擊　警方回覆當事人指無法證實

社民連秘書長吳文遠在2017年7月1日當日，準備前往會展示威前夕，被警方帶上警車，並稱在車內遭兩名警員施襲，其後他向警方作出投訴。吳文遠今（9日）表示，該投訴經近3年調查後，早前獲投訴警察課回覆，認為「無法證實」警察打人的指控。據了解，監警會就警方調查結果已召開會議商討，最初亦對警方結論提出質疑，但因當日所拍攝相片欠缺時序，難以判斷投訴人和被投訴人的行動順序，加上最後未有更多證據，如影片等，因此監警會最後亦同意有關結論。

吳文遠向傳媒展示警方就案件的回覆內容，當中提及吳向兩名警員提出5項控訴，包括「粗言穢語」、2項「毆打」、「行為不當」及「濫用職權」；而案件由投訴警察課（港島）第一隊負責調查。吳投訴分別被兩名警員用粗口指罵、腳踢胯下2次，並在警車上扯著頭髮，並將其頭部撞向警車玻璃、錯誤稱已經拘捕吳文遠，以及沒有合法理據下使用手銬等。

就有關粗口指控，警方指因沒有獨立證人加上警員否認，故將指控列「無法證實」；而有關兩名警員涉「毆打」指控，警方指兩名警員均否認，雖然已詳閱吳所提供醫療報告，但因缺乏充分證據或獨立證人，故同樣指控為「無法證實」。

另外，就錯誤稱為拘捕的指控，由於車上兩名警員否認指控，並缺乏獨立證據，故指控同樣被列為「無法證實」。至於謂未有合法使用手銬，警方表示，其中一名被投訴警員有向吳說明，使用手銬以確保在場人士安全；而警方亦為確保社會安寧，因此採取合適行動，因此警方認為有關鎖上手銬並帶往警員造法是恰當，因此屬並無過錯。

吳文遠指，已就此事展開民事索償程序，向涉事警員索償