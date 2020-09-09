關門致內地男被私了　瑞士漢否認協助教唆罪受審

去年10月4日有人在中環發起反蒙面法示威，期間有一名任職銀行客戶經理的內地漢被現場人士包圍，他高呼「我們都是中國人!」後打算轉身進入遮打大廈時，一名瑞士籍男子闖出並關上大門，內地漢最後被人「私了」。涉事瑞士籍男子否認一項協助及教唆作出擾亂公眾秩序行為罪，案件今天(9日)在東區法院開審。

已居港40年的瑞士藉被告Progin Marc Gerard（74歲），報稱退休人士。他被控於2019年10月4日，在中環遮打大廈地下外，協助及教唆他人作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。

事主藺楠供稱，他現年30歲，由內地來港讀大學，後來到外國進修，於前年來港工作。藺當天趁午休完成泰拳鍛煉後，買外賣回公司時，第一次親眼看見示威活動，故刻意去旁觀及拍片，未幾遭人指罵。藺本來要前往遮打大廈，但當時心裏有一個想法，於是說出來，轉身大喊：「我們都是中國人!」接著人群回喊「叫佢返大陸!」

當藺再次轉身離開時，被告從人群中出來，一手把遮打大廈玻璃門關上，一手拿長鏡頭相機拍攝藺，令藺無法進入大廈。及後一名男子衝出來毆打藺3至4拳，令他的眼鏡飛脱。