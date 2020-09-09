網民熱話：考車前4日未識扭軚？　師傅勸學神棄考

不少教車師傅都為自己的學生煩惱過，但近日在網上流傳的一段對話截圖，相信超出了師傅們一般遇到的情況，師傅力數學神在考牌前4日仍犯上三宗嚴重過失，更指學神「未扭軚就問點解部車唔識轉彎」，看得網民哭笑不得。

該名師傅日前（4日）在Facebook專頁「元朗學車 補鐘」發文，分享一則教車奇聞。師傅發布了一張與學生的WhatsApp對話截圖，師傅指該學生昨日(8日)要在何文田培正道考試，但考牌前日，學生只是上了三堂課，師傅指出學生的三大宗嚴重過失，包括：不知指揮燈位置、未懂得入D波和放煞車掣、轉線時未有顧及其他道路使用者。

學生最令人驚訝的是，未扭軚就問為何不能轉彎，原來對方扭軚時，只將雙手「打交叉」，卻未扭動軚盤。師傅見如斯惡劣情況，語重心長勸喻對方放棄考試：「如強行考牌，會對自己和其他道路使用者構成嚴重危險。」

網民見貼文後紛紛留言，「有啲人覺得識玩賽車game等於識揸車！」又指學生的問題已經不是能力問題，「先要考智力」。有網民則指，教車師傅不易做，「原來依家教車仲辛苦過教仔，寫晒佢衰乜，仲建議佢學熟啲先考。」

網民有話說：

Winjo Charlotte：佢去考都唔驚啦，入波都未入，架車都唔識郁。

Anson Ma：想見識下點樣扭手得嚟，又可以扭唔到軚

張珈衍：行家，常有這情況。共勉之。

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