律政司放生深井虐畜狂徒　寵物飼主促鄭若驊交代

今年2月有狂徒疑從高空擲下30隻動物，包括倉鼠、鸚鵡、貓及兔子等，導致其中18隻動物死亡，引起社會嘩然，警方拘捕兩名涉案男子，惟事隔近7個月後，律政司決定不作起訴，惹來全城憤怒。一批寵物飼主今日(9日)召開記者會，有與會者手持「高空擲物犯法，高空擲動物不犯法」紙牌，批評律政司司長鄭若驊作為律政司最高決策者，竟放生疑兇，擔心做法令社會上的虐畜者更有恃無恐，促請當局重新考慮檢控。

1020名寵物飼主因不滿律政司未有對此案作出檢控，自發組成「1020毛孩家長」，為枉死動物討回公道。組織指，律政司有責任向公眾交代，即使不作起訴亦須提供理由，以釋公眾疑慮。

寵物飼主「小B女媽」直指，鄭若驊作為律政司最高決策者，在物證俱全、疑兇自首的情況下，竟然放生疑兇，對此不能接受。另一與會者「栗子媽媽」則引用甘地名言，指「一個國家道德進步與偉大程度，可用他們對待動物的方式衡量」，要求盡快成立《動物保護法》，又指虐畜事件「一件都嫌多」。而養有3隻北京狗的「多多媽」指，律政司放生虐畜者的決定，令她對香港的法治信心動搖。

被問到會否有後續行動時，組織指，以今時今日局勢，律政司只會「睬你都傻」，舉辦集會遊行亦有困難，但認為「爭取唔一定有，但唔爭取就一定冇」。