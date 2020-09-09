康華苑「百厭」鸚鵡走失1日　消防協助人鳥兩團圓

雖則天高任鳥飛，但「寶寶」你還是回來吧！藍田今日(9日)下午，發生寵物鸚鵡走失一日後重回主人懷抱的溫馨事件。

事發昨日，藍田康華苑一名姓周中年婦人，帶著一只飼養了4年的5歲鸚鵡「寶寶」，在家附近散心時，「寶寶」疑百厭貪玩，突然飛走失去蹤影，遍尋不獲下，周婦整日憂心忡忡。至今日(9日)下午2時許，周再聯同親友等3人，在自己居住的康華苑一帶，四處尋找鸚鵡蹤影，先於附近燈柱張貼尋鳥告示，又多次用「大聲公」呼叫「寶寶」。未幾果真成功引起正在附近一棵樹椏上的「寶寶」注意，發聲回應女主人，令周婦成功發現其所在位置。惟由於樹椏離地有近10米高，人鳥之間雖則一和一應，但「寶寶」企立枝頭，就是苦勸不回，周婦無奈通知消防及愛護動物協會人員到場協助搜救。

消防人員到場通知警方封鎖相關路面，再出動升降台實行捉鸚，惟期間百厭的「寶寶」卻多次不斷於樹上跳躍，最終不慎墮地，令周婦及眾救援人員一度大驚，所幸經檢查後，證實未有受傷，「寶寶」重回懷抱，令周婦不禁喜上眉頭。

喜上眉梢的周婦對東網記者表示，自己飼養了2隻鸚鵡，一身綠色羽毛已剪翼的「寶寶」已飼養近4年，平時出街都沒有向牠繫上鎖鏈，故牠可以自由飛翔，多年來一直相安無事，惟昨日帶牠與另一隻灰色鸚鵡出外時，「寶寶」卻突然張開雙翼飛向遠方，並失去蹤影，一家人自昨日至今，一直憂心如焚，所幸最終失而復得，人鳥兩團圓，日後帶「寶寶」外出時會加倍留神。