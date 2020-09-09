逾半受訪港人精神健康不合格　三成人因社會爭議受創

「2020精神健康月」籌備委員會今（9日）發表「全港精神健康指數調查」報告，發現受訪港人的精神健康指數平均分只有45.12，雖較今年初微升0.64分，但較去年中的指數仍低1.29分，且持續不合格。逾半受訪市民指，持續經年的社會爭拗令自己的精神健康「非常負面」及「頗負面」，更有33%受訪者稱感到精神受創傷。團體指港人的精神健康表現「令人憂慮」。

調查於今年6月22日至7月6日進行，團體透過電話訪問1002名15歲或以上香港居民，發現58.9%受訪者的精神健康指數不合格；54.4%表示「社會爭議」對其精神健康有非常負面或頗負面的影響，當中15至34歲的年輕人升幅較大，由去年年中的51.9%增至71.3%。

約33%受訪者表示因社會爭議而感到創傷，其中不少人有機會患上創傷後壓力症，甚至可能出現焦慮症和抑鬱症。另外，亦有38.4%受訪者疫情對其精神健康造成非常大或頗大的負面影響。

大學二年級醫科生Katie表示，自15歲起因學業及家庭等原因出現情緒問題，求醫後已有好轉。但自去年本港爆發社會衝突後，她的校園生活大受影響，個人情緒變得不太穩定，曾試過「瞓覺前忍唔住喊」並失去食慾。她舉例指，上課時曾有同學高舉寫有反對政府內容的紙牌，令坐在附近的自己成為焦點，她直言感到不舒服及不知所措，壓力大增。

負責調查的籌委會指出，港人精神健康表現自2018年起持續處於不合格水平，情況令人憂慮，建議當局推行更多精神健康活動及教育，而市民亦可從日常生活中照顧自己的情緒需要，以改善個人精神健康。對於近年社會出現不少爭議，籌委會建議市民應和而不同，並與持反對意見的人士保持溝通，為香港社會發展尋求最佳出路。