疫情關係改網上考試　公大生疑集體作弊「分享」答案

因應新冠肺炎疫情，本港學校正停止面授課堂，測考亦改為網上進行。就讀公開大學本科生兼讀制夏季課程的一批學生，疑利用網上系統應考財務科考試時，趁在無人監考的情況下，集體作弊，在手機通訊群組內「通水」。校方回覆時指，正就事件進行調查，將會嚴肅跟進及處理。

東網收到報料指，疑有公大生在上月24日晚上於網上系統應考「FIN B280

Introduction to Financial Management」（財務概論）時集體作弊，根據一個Whatsapp通訊軟件的群組對話內容中，有人就「通水」方法提供建議，包括作答多項選擇題（MC）時，先拍攝問題，並記下答案，並以剔或交叉指明答案哪個屬正確。

該名人士又「溫馨提示」指，就算有人提供答案，亦建議同學自己再作計算，否則手忙腳亂計錯。另有人提到，由於系統在重新整理後，題目會有不同，因此建議同學不斷更新，盡量接觸所有題目，同學互相分工，再答案共享，以節省時間。

在長題目方面，亦建議會作答的同學直接給予答案，或指明是在哪一頁課程簡報或參考書中可找到答案；對話中有人詢問能否代考。群組中亦有提到，認識有學生在應考另一科時亦採用類似做法。考試期間，不時有學生拋出題目，向他人詢問答案。

公大回覆時指，學院在設計考試題目時，已採取一系列措施防止違反學術誠信的行為，以確保考試的公平性。一旦發現學生違反了大學對學術誠信的期望，大學有既定程序處理相關的違規行為。