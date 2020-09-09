大埔下坑村遊樂場議而不建20年　區議員：慢到唔識形容

大埔下坑村遊樂場項目討論至今逾廿年仍議而未建，居民等到頸長，當區區議員則炮轟計劃發展進度「慢到唔識形容」，批評政府多年來對於此等利民設施議而不決。上述遊樂場項目為前臨時區域市政局遺留下來的工程，康樂及文化事務署最新文件顯示，建築署終於制訂了初步設計方案，包括興建主題花園及園林小徑等，預計明年初才能動工。

上述擬建的遊樂場位於大埔第31區下坑村，鄰近大埔工業邨，早在前臨時區域市政局已被提及，2017年1月施政報告中「體育及康樂設施五年計劃」，其中一項擬展開技術可行性研究的項目便有它。康文署於前年3月就計劃訂出擬建工程範圍，延至本月才公布設計方案，如設計方案獲支持，建築署將深化設計及進行相關建造工程的合約文件。預計工程在明年初展開，並在2022年底完成。

區議員姚躍生直斥政府拖延工程多年，涉及土地被荒廢，雜草叢生且孳生蚊蟲，「雜草長得比人更高！」他接獲不少居民反映渴望盡快落成此遊樂場，希望當局加快發展速度。另一區議員何偉霖對於上述工程討論多年，至今仍紙上談兵大感失望。他留意到區內尚有其他議而不決的政府發展計劃，相信今次工程只屬冰山一角，建議政府考慮全面檢視相關工程及盡快落實。