Mark Simon被通緝　與黎智英同任公司董事物業劈售無人吼

美國有線電視新聞網絡（CNN）於9月5日刊登有關《東方日報》的報道，內容偏頗，更訪問了壹傳媒黎智英的左右手Mark Simon，現身處美國的Mark Simon因涉嫌勾結外國勢力違反《港區國安法》，今年8月已被香港警方通緝，據悉，Mark Simon在港的銀行戶口已被凍結。而頻頻賣產套現「撲水」的黎智英，其牽頭持有的大埔太平工業中心全層早前委託代理暗盤放售，有人疑去貨心切，叫價更劈逾2成至1.29億港元，仍乏人問津。據悉，該物業現時的業主為「公明織造廠」，董事包括黎智英及Mark Simon。

上述放盤為大埔太平工業中心1座19樓全層，面積約41,570方呎，原先每方呎叫價4,000港元，全層涉資約1.66億港元，早前突然將叫價大減至1.29億港元，每方呎叫價3,100港元，劈價幅度達22%。該工廈鮮有全層單位放盤，一般面積約2,000至近萬方呎單位，每方呎叫價由約4,000至約5,000港元。由於現時香港經濟轉差，項目交投亦轉靜。

「公明織造廠」的股東是Comitex Holdings Limited及力高顧問有限公司，分別持有約102萬股及1股。按公司註冊處資料所示，截至去年12月，Comitex Holdings Limited股東包括黎智英，其持股比例最大，佔約87%。其次是前立法局議員張鑑泉遺產執行人，持股約11%。至於另外兩名股東羅彥康及紀志偉，則分別持股各不足1%。