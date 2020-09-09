事隔2日仍拒回應東方　時事評論員斥CNN不負責任

美國有線電視新聞網絡（CNN）於本月5日刊登一篇有關《東方日報》的報道，內容顛倒是非，又無故提及《東方日報》創辦人馬惜珍先生及其兄長馬惜如先生。本集團在報道刊登後，周一(7日)起連番要求CNN回應，並在報章頭版發表嚴正聲明，逐點回應有關報道，以正視聽。不過，時至今日CNN仍無作出回應，對本報的聲明及提問不置可否。有時事評論員斥CNN企圖逃避事實，不負責任。

本集團在CNN的報道刊登後，連番與CNN聯絡、並逐一指出其報道的失實內容，但在要求他們作出回應逾48小時後，CNN仍未有回覆。時事評論員陳雲生指出，CNN作為國際通訊網絡，「要搞清楚事情的真相，比返啲合理解釋及回應。」陳又指，CNN在此事上的行為，令其在國際上的誠信受影響，亦是「不負責任、不要得、不符合媒體操守」的行為。

陳雲生補充指，有關《東方日報》及《蘋果日報》的爭議，香港市民一直皆有所聽閒，但事件已被多次澄清、10多年來沒有新的證據，令近年已「無人講、亦都無人信」，相信CNN的消息人士只是「道聽途說」，是「為了維護黎智英，先攞返出嚟講」。他認為是次本集團被抹黑應「追究到底」，因事件除涉及媒體的聲譽外，亦關乎「香港的尊嚴問題」。