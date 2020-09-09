環保署鄉郊保育資助計劃批出10項目　涉款逾6000萬元

為推展偏遠鄉郊保育及活化項目，環保署推出「鄉郊保育資助計劃」，並在過去1年資助了10個項目，包括西灣地區復育計劃及新界東北梅子林及蛤塘的生態管理，涉及總金額逾6000萬港元。

政府在去年10月推出該計劃，支援非牟利機構推展偏遠鄉郊保育及活化項目，範圍涵蓋自然環境／生態環境、非評級歷史建築、文化和歷史資產等不同層面的保育工作。

截至今年5月，一共批出10個項目，涉及金額超過6000萬港元，當中包括上水虎地㘭村的復育計劃、大埔沙羅洞的生態保育計劃等，透過生境管理及耕作活動加強偏遠鄉郊的生態及自然環境保育、為活化村落文物建築以去作新用途的研究等，當中以香港大學公民社會與治理研究中心的於新界東北梅子林及蛤塘的生態管理批出資助最高，涉款逾1400萬港元，其次為涉款逾1300萬港元的西灣地區復育計劃。

鄉郊保育資助計劃秘書處表示，相信項目有助加強高生態價值地點的保育管理工作，活化村落，並能提高公眾對村落文化的認識，以及為應對鄉郊保育／復育的挑戰尋求新穎的解決方法。新一輪的資助計劃將於下月15日截止申請，鄉郊保育辦公室將於本月21日舉辦網上簡介會。